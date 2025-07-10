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10 июля 2025 в 19:00

Самый простой рецепт идеальной скумбрии: готовим вкуснейшую рыбу за минуты

Сочная скумбрия в духовке: простой рецепт рыбы Сочная скумбрия в духовке: простой рецепт рыбы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скумбрия — одна из самых полезных и вкусных рыб, богатая омега-3 кислотами. Приготовить ее просто, а результат порадует даже гурманов. Для начала подготовьте две свежие или размороженные скумбрии, промойте их и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы вдоль спинки, чтобы рыба лучше пропиталась специями.

Пока готовите маринад, включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, щепотку соли, молотый черный перец и 1 чайную ложку прованских трав. Небольшое количество чеснока добавит пикантности. Обмажьте рыбу со всех сторон этой смесью, не забывая о надрезах.

Поместите скумбрию на застеленный фольгой противень и запекайте чуть меньше получаса. Чтобы получить аппетитную корочку, за 5 минут до готовности включите режим гриля. Подавайте рыбу с дольками лимона и свежей зеленью — идеально подойдет укроп или петрушка.

Этот рецепт гарантирует сочную и ароматную скумбрию с минимальными усилиями. Такая рыбка будет отлично сочетаться с овощным салатом или картофельным пюре. Попробуйте — и такая скумбрия станет частым гостем на вашем столе!

Советуем также приготовить любимое блюдо моделей — зеленый салат с огурцом и авокадо.

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духовка
Анна Иванова
А. Иванова
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