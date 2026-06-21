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21 июня 2026 в 17:30

Самые яркие осенние цветы: сад не опустеет до снега — сажать до конца июня

Фото: D-NEWS.ru
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Чтобы дача радовала яркими красками до самого снега, посадите осенние цветы, которые раскрывают свою красоту в сентябре — октябре.

Хризантема корейская: ее махровые и простые соцветия белого, розового, бордового, желтого и оранжевого цвета распускаются в конце августа и держатся до устойчивых заморозков, выдерживая похолодания до -5°C, а посадить их можно в открытый грунт в конце весны или начале лета.

Астра многолетняя: ее кусты высотой до 1,5 метров с августа по октябрь покрываются тысячами мелких сиреневых, фиолетовых, розовых и белых звездочек, создавая эффект цветного облака. Очиток видный зацветает в сентябре, когда другие цветы уже увядают: его плотные зонтики розового, малинового и красного цвета держатся до ноября.

Фото: D-NEWS.ru

Рудбекия рассеченная «золотой шар» радует крупными махровыми желтыми соцветиями с июля до заморозков, ее мощные стебли достигают 2 метров, но не ломаются даже в ураган. Посконник пурпурный — гигант осеннего сада: его дымчато-розовые соцветия поднимаются на высоту до 2 метров и цветут с августа по октябрь, привлекая в сад бабочек и пчел.

Ранее был назван цветок с ароматом ванили и корицы, который отпугнет клещей и комаров с участка.

Проверено редакцией
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