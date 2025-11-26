День матери
26 ноября 2025 в 04:03

Самое то к Новому году — рецепт той самой утки по-пекински: классический вкус без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Я долго искал способ приготовить утку по-пекински дома без специального оборудования. После множества экспериментов нашел способ, который дает максимально близкий к оригиналу результат. Теперь это блюдо стало моим коронным для особых случаев и всегда производит впечатление на гостей.

Для утки мне нужно: утиная грудка с кожей (2 шт., около 600 г), мед (2 ст. л.), соевый соус (3 ст. л.), апельсиновый сок (100 мл), имбирь (3 см), чеснок (2 зубчика). Для соуса: хойсин (4 ст. л.), апельсиновый сок (50 мл), мед (1 ст. л.). Для подачи: тонкие блинчики или лепешки, огурец (1 шт.), зеленый лук (пучок). Утку мариную 4 часа в смеси меда, соевого соуса, апельсинового сока, имбиря и чеснока. Затем готовлю на пару 25 минут и запекаю при 220 °C 15 минут до хрустящей кожицы. Подаю с блинчиками, овощами и соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
