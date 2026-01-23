Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:46

Самая хрустящая курочка — попробовал одну фишку и теперь готовлю так всегда: делюсь рецептом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — беспроигрышный способ превратить обычное куриное филе в кулинарный хит. Секрет — в двойной панировке. Такая курочка станет любимым семейным блюдом, которое можно подать и на обед в будни, и на ужин в выходные — оно всегда будет встречено с восторгом.

Куриное филе (1 большое или 2 маленьких) промываю, обсушиваю. Удаляю пленки и жир. Маленький тонкий кусочек («стрелку») отрезаю — его можно пожарить отдельно. Основную часть филе разрезаю вдоль волокон на 2 более тонкие пласта. При желании их можно слегка отбить через пищевую пленку.

В одну неглубокую тарелку разбиваю яйцо, добавляю щепотку соли и перца, взбиваю вилкой до однородности. В другую тарелку высыпаю панировочные сухари (150 г) и тертый пармезан (200 г). Тщательно перемешиваю.

Каждый кусочек курицы сначала обваливаю в яйце со всех сторон, давая стечь излишкам. Затем перекладываю в тарелку с сырно-сухарной смесью и хорошенько прижимаю, чтобы панировка плотно и равномерно прилипла со всех сторон.

В сковороде разогреваю растительное масло на среднем огне. Выкладываю панированные котлеты и обжариваю по 4-5 минут с каждой стороны до образования красивой, золотисто-коричневой, хрустящей корочки.

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с ломтиком лимона, легким овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
