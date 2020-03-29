https://static.news.ru/photo/8b18f406-71e0-11ea-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuf.aero

Несколько сотен человек, включая приехавших из Таиланда, устроили очередь в аэропорту Курумоч. Оперативный штаб по профилактике коронавируса объяснил произошедшее двумя прилетевшими из страны самолётами.

Для прохождения усиленного санитарно-карантинного контроля потребовалось дополнительное время, передаёт РИА Новости.

Это двухэтапная бесконтактная термометрия, её делают в самолёте и в зале прилёта перед паспортным контролем, цель — выявить людей с повышенной температурой, — отметили в оперштабе.

Все пассажиры получили постановление о необходимости соблюдать карантин в течение 14 дней. У них собрали информацию, которая будет передана в Роспотребнадзор. При этом ни одного человека с повышенной температурой выявлено не было.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус COVID-19 мог существовать среди людей годами и даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайской Ухани и начал убивать людей. Такое предположение сделала международная группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии. Учёные, которые изучают структуру новой инфекции, среди прочего пытаются определить её происхождение. На основании собранных данных они склоняются к тому, что вирус уже давно передался от животных людям и до определённого момента не представлял смертельной опасности. При этом, отмечают эксперты, возбудитель способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-носителей, но, возможно, проявляется во время инфекций у людей.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.