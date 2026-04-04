Салат за 5 минут, который «сводит с ума»: дешевые продукты, а вкус как в гостях у шефа

Когда хочется чего-то вкусного, но без лишних затрат и долгой готовки, выручает этот простой салат. Ингредиенты самые обычные, а вкус получается яркий и насыщенный. Весь секрет — в пикантной заправке, которая буквально преображает привычные продукты.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 50 г;
- консервированный горошек — 125 г;
- морковь — 1 шт.;
- майонез или сметана — 2-3 ст. л.;
- горчица — 1/2 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — по вкусу.
Приготовление
Яйца заранее отварите вкрутую — дальше все пойдет очень быстро. Горошек откиньте на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Морковь натрите на крупной терке: сырая даст хруст, а вареная — более мягкий вкус. Яйца нарежьте удобным способом, сыр натрите.
Отдельно приготовьте заправку: смешайте майонез или сметану с измельченным чесноком, горчицей, соевым соусом и укропом. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте соус и тщательно перемешайте.
Салат получается сочным, ароматным и отлично подходит как для перекуса, так и для быстрого ужина.
