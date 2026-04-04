Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 09:00

Салат за 5 минут, который «сводит с ума»: дешевые продукты, а вкус как в гостях у шефа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то вкусного, но без лишних затрат и долгой готовки, выручает этот простой салат. Ингредиенты самые обычные, а вкус получается яркий и насыщенный. Весь секрет — в пикантной заправке, которая буквально преображает привычные продукты.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • консервированный горошек — 125 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез или сметана — 2-3 ст. л.;
  • горчица — 1/2 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — по вкусу.

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую — дальше все пойдет очень быстро. Горошек откиньте на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Морковь натрите на крупной терке: сырая даст хруст, а вареная — более мягкий вкус. Яйца нарежьте удобным способом, сыр натрите.

Отдельно приготовьте заправку: смешайте майонез или сметану с измельченным чесноком, горчицей, соевым соусом и укропом. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте соус и тщательно перемешайте.

Салат получается сочным, ароматным и отлично подходит как для перекуса, так и для быстрого ужина.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.