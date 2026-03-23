Салат за 10 минут без хлопот: «Морской бриз» с креветками и ароматной заправкой

Когда хочется чего-то легкого, но сытного и эффектного, выручает этот салат с морепродуктами. Он готовится быстро, выглядит ярко и отлично подходит как для ужина, так и для гостей. А чесночная заправка делает вкус особенно насыщенным и аппетитным.
Ингредиенты
- Креветки очищенные — 300 г
- Помидоры — 200 г
- Фасоль консервированная — 200 г
- Кукуруза консервированная — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Петрушка — 1 пучок (30 г)
- Укроп — 1 пучок (30 г)
- Майонез — 200 г
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление
Креветки отварите в кипящей воде 2 минуты, затем быстро остудите и обсушите. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте и смешайте с майонезом — получится ароматная заправка.
Помидоры нарежьте, добавьте фасоль, кукурузу и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
Выложите основу в салатники или стаканы, сверху добавьте креветки и заправку. Перед подачей украсьте зеленью.
Салат получается сочным, свежим и очень вкусным — его съедают до последней ложки.
