Салат за 10 минут без хлопот: «Морской бриз» с креветками и ароматной заправкой

Когда хочется чего-то легкого, но сытного и эффектного, выручает этот салат с морепродуктами. Он готовится быстро, выглядит ярко и отлично подходит как для ужина, так и для гостей. А чесночная заправка делает вкус особенно насыщенным и аппетитным.

Ингредиенты

Креветки очищенные — 300 г

Помидоры — 200 г

Фасоль консервированная — 200 г

Кукуруза консервированная — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 1 пучок (30 г)

Укроп — 1 пучок (30 г)

Майонез — 200 г

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Креветки отварите в кипящей воде 2 минуты, затем быстро остудите и обсушите. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте и смешайте с майонезом — получится ароматная заправка.

Помидоры нарежьте, добавьте фасоль, кукурузу и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Выложите основу в салатники или стаканы, сверху добавьте креветки и заправку. Перед подачей украсьте зеленью.

Салат получается сочным, свежим и очень вкусным — его съедают до последней ложки.

