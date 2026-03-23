23 марта 2026 в 17:18

Салат за 10 минут без хлопот: «Морской бриз» с креветками и ароматной заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то легкого, но сытного и эффектного, выручает этот салат с морепродуктами. Он готовится быстро, выглядит ярко и отлично подходит как для ужина, так и для гостей. А чесночная заправка делает вкус особенно насыщенным и аппетитным.

Ингредиенты

  • Креветки очищенные — 300 г
  • Помидоры — 200 г
  • Фасоль консервированная — 200 г
  • Кукуруза консервированная — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок (30 г)
  • Укроп — 1 пучок (30 г)
  • Майонез — 200 г
  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Креветки отварите в кипящей воде 2 минуты, затем быстро остудите и обсушите. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте и смешайте с майонезом — получится ароматная заправка.

Помидоры нарежьте, добавьте фасоль, кукурузу и измельченную петрушку. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Выложите основу в салатники или стаканы, сверху добавьте креветки и заправку. Перед подачей украсьте зеленью.

Салат получается сочным, свежим и очень вкусным — его съедают до последней ложки.

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Проверено редакцией
Марина Макарова
