Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио даст показания в ходе судебного дела против старого друга Дэвида Ривера, сообщает NBC NEWS. Приятелю чиновника вменяют лоббирование интересов Венесуэлы.

Известно, что Рубио и Ривера когда-то проживали в одной комнате во Флориде. По версии следствия, работавший одно время в конгрессе приятель госсекретаря был наемным агентом президента Николаса Мадуро. Следствие предполагает, что Ривере помогал республиканец от Техаса Пит Сешнс.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был доставлен в Ленинский суд для дачи показаний. Слушания по делу, начавшиеся 11 марта, касаются бывшего заместителя главы региона Алексея Дедова, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, Дедов и Смирнов получили более 12,9 млн рублей за выполнение служебных обязанностей и помощь компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

До этого Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом бывшего главу администрации города Алексея Логвиненко по обвинению в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. Арест продлен на три месяца, до 23 июня 2026 года.