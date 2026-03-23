Глазурь без хлопот за 5 минут: маршмеллоу-декор для кулича, который не трескается

Если хочется украсить кулич красиво и без лишней возни, попробуйте глазурь из маршмеллоу. Всего два ингредиента дают нежную, тянущуюся текстуру и глянцевый блеск. Такая глазурь не крошится, легко наносится и выглядит по-настоящему эффектно даже у новичков.

Ингредиенты:

маршмеллоу — 120–150 г

сливки 20% — 80 мл

Приготовление

Выложите маршмеллоу в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливки и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, растопите массу до однородности. Если глазурь получается слишком густой, влейте еще немного сливок — консистенция должна быть мягкой и текучей, как крем.

Наносите глазурь на кулич сразу, пока она теплая. Сначала распределите тонкий слой и дайте ему слегка схватиться, затем добавьте второй — так покрытие получится аккуратным и ровным.

При желании добавьте пищевой краситель и создайте узоры или надписи. Глазурь быстро застывает и остается мягкой внутри, придавая выпечке особый вкус и красивый вид.

