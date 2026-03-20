Плавленый сырок и кипяток — неожиданная намазка: бюджетный крем для бутербродов и соусов

Мало кто догадывается, что обычный плавленый сырок можно превратить в нежный сливочный крем буквально за несколько минут. Достаточно залить его кипятком и добавить немного специй. В результате получается универсальная намазка, которая отлично подходит для бутербродов, макарон или картофеля.

Ингредиенты:

  • плавленый сырок без добавок — 90–100 г;
  • кипяток — 150–200 мл;
  • чеснок — 1 зубчик (5–7 г);
  • соль — 2–3 г (по вкусу);
  • черный молотый перец — щепотка;
  • зелень свежая или сухие травы — 5–10 г.

Приготовление

Положите плавленый сырок в глубокую миску и залейте кипятком так, чтобы он полностью оказался в воде. Оставьте на 2–3 минуты — сыр станет мягким и начнет таять. Затем тщательно перемешайте массу ложкой до гладкой, кремовой консистенции без комочков.

Добавьте соль, перец и измельченный чеснок. По желанию вмешайте мелко нарезанную зелень или сушеные травы. Если хочется более густой крем, просто уменьшите количество воды.

Для бутербродов дайте массе немного остыть — она станет плотнее и будет легко намазываться на хлеб. А если подать крем теплым, получится отличный соус для макарон или картофеля. Просто, быстро и очень бюджетно.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

