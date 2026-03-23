23 марта 2026 в 17:06

Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом

Врач Водовозов: энцефалит может передаваться через пищу и молоко

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press
Вирус энцефалита может попадать в организм человека не только через непосредственный укус клеща, подхватить его можно даже на собственной кухне, сообщил NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, существуют альтернативные пути заражения, например через молоко больного животного.

Есть алиментарный путь, то есть заражение через пищу. Клещ кусает молочное животное (корову, козу, овцу), после чего вирус попадает во все биологические жидкости, включая молоко. Если выпить парное молоко зараженного животного, вполне реально заболеть, — рассказал Водовозов.

Он уточнил, что заразиться энцефалитом можно также, если раздавить клеща. Вирус в его биологической жидкости может проникнуть внутрь через ранку, которую клещ уже успел нанести, отметил врач. Однако такие случаи, по его словам, единичны.

Ранее биолог Антонина Обласова сообщила, что клещевой энцефалит может поразить всю нервную систему и даже привести к летальному исходу. Она уточнила, что специфического лечения от этого вируса до сих пор не существует. У многих инфекция проходит как ОРВИ, но у достаточно большого процента людей она может перейти на следующую фазу, когда вирус дает сильные осложнения, отметила она.

клещевой энцефалит
вирус
заболевания
болезни
Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
