23 марта 2026 в 18:48

«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу

Экс-игрок «Зенита» Желудков посоветовал Соболеву сходить к психологу

Александр Соболев Александр Соболев Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков назвал нападающего команды Александра Соболева клоуном. В разговоре с «Чемпионатом» ветеран отметил, что на данный момент игрок забивает почти в каждом матче, потому что ему «прет».

Нормально, пусть забивает. Он клоун: надел маску в матче со «Спартаком», сейчас нырнул в матче с «Динамо». Чуть дотронулись — он сразу прыгнул. Надо сходить к психологу, — сказал Желудков.

В 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в гостевом матче обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отличились Джон Джонс на 22-й минуте, Соболев на 43-й и Максим Глушенков на 85-й. У проигравшей команды единственный мяч забил Артур Гомес (37-я минута). Для Джона Джонса этот гол стал первым в официальных матчах за «Зенит».

«Зенит» остановил победную серию московского «Динамо», нанеся сопернику первое поражение в чемпионате России 2026 года и прервав его трехматчевую серию успехов. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице, уступая лидеру — «Краснодару» — всего один балл.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

