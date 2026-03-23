23 марта 2026 в 18:31

Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Создатели украинского экстремистского ресурса «Миротворец» внесли в свою базу данных сотрудника военной разведки Венгрии Золтана Андре, его данные появились на сайте в понедельник. Офицера обвиняют в организации антиукраинской агентурной сети и покушении на территориальную целостность страны.

«Миротворец» известен скандальными публикациями и публикацией личных данных журналистов, волонтеров и ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. Гражданина Венгрии в список включили на фоне ухудшения отношений Будапешта и Киева.

Ранее правительство Венгрии закрыло въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону генералу СБУ в отставке Григорию Омельченко, а также еще двоим гражданам Украины. Ограничительные меры приняты в ответ на публичные угрозы и личные оскорбления в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана и членов его семьи.

Украина
Венгрия
списки
Миротворец
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

