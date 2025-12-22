Салат «Версаль» — королевская роскошь вместо оливье. Интересное сочетание продуктов и эффектная подача

Этот салат — воплощение изысканности и благородства на вашем праздничном столе. Нежный отварной язык, рубиновые зерна граната, свежий огурец и классическое сочетание яиц с сыром создают многослойную композицию утонченных вкусов и текстур. Это блюдо не просто заменяет традиционные салаты — оно задает новый стандарт праздничного угощения, где каждый ингредиент подобен драгоценности в королевской оправе.

Для салата подготовьте: 400 г отварного говяжьего языка, 150 г твердого сыра, 4 яйца, 2 свежих огурца, 1 крупную морковь, 1 гранат, 100 г грецких орехов. Для заправки: 250 г майонеза, 2 зубчика чеснока, соль. Язык нарежьте тонкой соломкой. Яйца отварите, отделите белки от желтков. Белки и сыр натрите на мелкой терке, желтки — на отдельной тарелке. Огурцы и морковь натрите на корейской терке длинной соломкой. Грецкие орехи слегка обжарьте и измельчите. Сборку начинайте на плоском блюде: первый слой — язык, слегка смазанный майонезом с чесноком. Далее распределите морковь, затем белки. Следующий слой — огурцы, после них — сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Бока салата аккуратно обмажьте оставшимся майонезом и обильно обсыпьте смесью тертых желтков и измельченных орехов. В центр салата ровным слоем выложите зерна граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 3-4 часа перед подачей.

