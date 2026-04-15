Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 15:17

Салат «Шаурма» дома — безопасно и вкусно: собираешь сам и никто не жалуется на жир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется любимый стритфуд без риска для здоровья, салат «Шаурма» станет находкой. Он сохраняет вкус классической шаурмы, но готовится дома, а гости могут собрать порцию по своему вкусу. При этом блюдо выглядит эффектно и радует свежими ингредиентами.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • капуста — 300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • томаты — 2 шт.;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень — 1 пучок;
  • соль, перец, приправы — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе маринуем с маслом, лимоном и специями 30 минут, затем обжариваем по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Капусту шинкуем и немного мнем с солью и сахаром, нарезаем огурцы и томаты.

Соус готовим из чеснока, зелени, сметаны и майонеза, перемешиваем и охлаждаем. В салатник выкладываем отдельно овощи и мясо, соус — в центре. Добавьте кусочки лаваша, и каждый сможет собрать «шаурму» по вкусу — удобно, сочно и безопасно.

Ранее сообщалось: если дома завалялась пара лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот пудинг из кулича — элегантное спасение для пасхальных остатков. Минимум усилий, а результат впечатляет
Стало известно, почему возникает постоянное чувство голода
Вместо надоевших тефтелей — эти гнезда: с пикантными огурцами и хрустящей сырной шапкой
Забыла о магазинных кексах: этот лимонник мягче и нежнее любой покупной выпечки. Идеален к чаю
5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут
еда
стритфуд
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.