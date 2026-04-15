Салат «Шаурма» дома — безопасно и вкусно: собираешь сам и никто не жалуется на жир

Если хочется любимый стритфуд без риска для здоровья, салат «Шаурма» станет находкой. Он сохраняет вкус классической шаурмы, но готовится дома, а гости могут собрать порцию по своему вкусу. При этом блюдо выглядит эффектно и радует свежими ингредиентами.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

капуста — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

томаты — 2 шт.;

морковь по-корейски — 200 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 1 пучок;

соль, перец, приправы — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе маринуем с маслом, лимоном и специями 30 минут, затем обжариваем по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Капусту шинкуем и немного мнем с солью и сахаром, нарезаем огурцы и томаты.

Соус готовим из чеснока, зелени, сметаны и майонеза, перемешиваем и охлаждаем. В салатник выкладываем отдельно овощи и мясо, соус — в центре. Добавьте кусочки лаваша, и каждый сможет собрать «шаурму» по вкусу — удобно, сочно и безопасно.

