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30 июля 2025 в 10:24

Салат с креветками, который шокирует гостей: нежность в каждом слое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите удивить гостей и при этом не тратить часы на готовку, этот слоеный салат с креветками — ваш идеальный выбор. Он смотрится эффектно, вкус у него изысканный, а готовится из самых простых продуктов. Попробовав однажды, вы наверняка захотите повторить.

Ингредиенты

  • Креветки — 600 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Красная икра — 150 г
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность (на 100 г)

  • Калорийность — 116 ккал
  • Белки — 7 г
  • Жиры — 12 г
  • Углеводы — 5 г

Как приготовить пошагово:

Шаг 1.
Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите.

Шаг 2.
Креветки отварите в подсоленной воде (если они сырые), затем очистите.

Шаг 3.
На дно салатника нанесите тонкую сетку из майонеза. Выложите половину креветок ровным слоем.

Шаг 4.
Картофель натрите на крупной тёрке, выложите весь сразу поверх креветок. Слегка посолите и смажьте майонезом.

Шаг 5.
Яйца натрите, выложите следующим слоем. Покройте майонезом.

Шаг 6.
Выложите оставшиеся креветки. Снова немного майонеза.

Шаг 7.
Сверху украсьте салат красной икрой.

Поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы слои пропитались. После этого подавайте — салат готов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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