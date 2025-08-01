Салат с кальмарами и огурцом: неожиданно легко, но съедается мгновенно

Этот салат приятно удивит своей свежестью и легким морским акцентом. Он готовится за считаные минуты и понравится всем, кто любит простые, но нестандартные вкусовые сочетания. Если хотите сделать ужин или перекус необычным, попробуйте приготовить его уже сегодня — это действительно вкусно.
Ингредиенты
- Кальмары вареные — 200 г
- Огурец свежий — 150 г
- Кукуруза консервированная — 120 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Энергетическая ценность: 115 ккал
Время приготовления: 20 минут
Как приготовить салат с кальмарами, огурцом и кукурузой
1. Подготовьте кальмары
Разморозьте кальмары, очистите от внутренностей, пленок и хитинового стержня. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду и варите примерно 1 минуту. Достаньте и полностью остудите.
2. Нарежьте ингредиенты
Остывшие кальмары нарежьте короткой соломкой. Свежий огурец нарежьте так же.
3. Смешайте салат
В миске соедините кальмары, огурец и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость). Добавьте майонез и щепотку соли. Если есть свежий укроп — он отлично дополнит вкус.
4. Подавайте сразу
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, пока он сохраняет свежесть и легкость.
Почему стоит попробовать?
Простые продукты, минимальные усилия и интересный результат — салат с кальмарами, огурцом и кукурузой станет отличным вариантом как для ужина, так и для легкой закуски к праздничному столу.
Приготовьте и убедитесь сами, что это сочетание работает.
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