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01 августа 2025 в 11:47

Салат с кальмарами и огурцом: неожиданно легко, но съедается мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат приятно удивит своей свежестью и легким морским акцентом. Он готовится за считаные минуты и понравится всем, кто любит простые, но нестандартные вкусовые сочетания. Если хотите сделать ужин или перекус необычным, попробуйте приготовить его уже сегодня — это действительно вкусно.

Ингредиенты

  • Кальмары вареные — 200 г
  • Огурец свежий — 150 г
  • Кукуруза консервированная — 120 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Энергетическая ценность: 115 ккал
Время приготовления: 20 минут

Как приготовить салат с кальмарами, огурцом и кукурузой

1. Подготовьте кальмары

Разморозьте кальмары, очистите от внутренностей, пленок и хитинового стержня. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду и варите примерно 1 минуту. Достаньте и полностью остудите.

2. Нарежьте ингредиенты

Остывшие кальмары нарежьте короткой соломкой. Свежий огурец нарежьте так же.

3. Смешайте салат

В миске соедините кальмары, огурец и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость). Добавьте майонез и щепотку соли. Если есть свежий укроп — он отлично дополнит вкус.

4. Подавайте сразу

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, пока он сохраняет свежесть и легкость.

Почему стоит попробовать?

Простые продукты, минимальные усилия и интересный результат — салат с кальмарами, огурцом и кукурузой станет отличным вариантом как для ужина, так и для легкой закуски к праздничному столу.

Приготовьте и убедитесь сами, что это сочетание работает.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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