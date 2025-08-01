Салат с кальмарами и огурцом: неожиданно легко, но съедается мгновенно

Салат с кальмарами и огурцом: неожиданно легко, но съедается мгновенно

Этот салат приятно удивит своей свежестью и легким морским акцентом. Он готовится за считаные минуты и понравится всем, кто любит простые, но нестандартные вкусовые сочетания. Если хотите сделать ужин или перекус необычным, попробуйте приготовить его уже сегодня — это действительно вкусно.

Ингредиенты

Кальмары вареные — 200 г

Огурец свежий — 150 г

Кукуруза консервированная — 120 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Энергетическая ценность: 115 ккал

Время приготовления: 20 минут

Как приготовить салат с кальмарами, огурцом и кукурузой

1. Подготовьте кальмары

Разморозьте кальмары, очистите от внутренностей, пленок и хитинового стержня. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду и варите примерно 1 минуту. Достаньте и полностью остудите.

2. Нарежьте ингредиенты

Остывшие кальмары нарежьте короткой соломкой. Свежий огурец нарежьте так же.

3. Смешайте салат

В миске соедините кальмары, огурец и консервированную кукурузу (предварительно слейте жидкость). Добавьте майонез и щепотку соли. Если есть свежий укроп — он отлично дополнит вкус.

4. Подавайте сразу

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, пока он сохраняет свежесть и легкость.

Почему стоит попробовать?

Простые продукты, минимальные усилия и интересный результат — салат с кальмарами, огурцом и кукурузой станет отличным вариантом как для ужина, так и для легкой закуски к праздничному столу.

Приготовьте и убедитесь сами, что это сочетание работает.

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