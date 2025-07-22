Салат с итальянским характером! Слоеная «Маринара» с курицей и луком

Салат с итальянским характером! Слоеная «Маринара» с курицей и луком

Салат с итальянским характером! Слоеная «Маринара» с курицей и луком. Этот эффектный салат, вдохновленный итальянским соусом маринара, сочетает нежные кусочки курицы, пикантный маринованный лук и свежие помидоры. Особую изюминку блюду придает красивая слоистая подача, где каждый слой пропитан майонезом.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

красный лук — 75 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г;

помидоры — 2 средних;

майонез — 50 г;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами, замаринуйте с лимонным соком, солью и перцем на 30 минут. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте кубиками. В кулинарном кольце последовательно выложите слои: курица, майонез, маринованный лук, яйца, майонез, сыр, помидоры. Охладите салат в холодильнике 2 часа для пропитки.

Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте свежей зеленью.

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