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28 июля 2025 в 19:49

Салат с грибами и фасолью — не майонез, а реально вкусно и быстро готовится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете простой и вкусный салат на ужин, этот рецепт — идеальный вариант. Без майонеза, только натуральные ингредиенты: фасоль, грибы и овощи. Такой салат легко приготовить, а результат приятно удивит.

Ингредиенты

  • Фасоль варёная или консервированная — 250 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Укроп — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Подготовьте фасоль — можно использовать консервированную или заранее отваренную. Если грибы свежие, вымойте их и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2

Очистите и тонко нарежьте лук и морковь.

Шаг 3

Обжарьте лук и морковь на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4

Добавьте грибы к овощам и жарьте до полной готовности.

Шаг 5

Снимите сковороду с огня, дайте овощам и грибам немного остыть.

Шаг 6

В салатник сложите фасоль, грибы с овощами и свежий укроп. Полейте салат жиром сковороды, при необходимости добавьте соль.

Шаг 7

Хорошо перемешайте. Салат готов — приятного аппетита!

Этот салат отлично подходит для лёгкого и сытного ужина, при этом он прост в приготовлении и полезен. Попробуйте приготовить и оцените вкус!

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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