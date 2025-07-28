Салат с грибами и фасолью — не майонез, а реально вкусно и быстро готовится

Если ищете простой и вкусный салат на ужин, этот рецепт — идеальный вариант. Без майонеза, только натуральные ингредиенты: фасоль, грибы и овощи. Такой салат легко приготовить, а результат приятно удивит.
Ингредиенты
- Фасоль варёная или консервированная — 250 г
- Шампиньоны — 250 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Укроп — по желанию
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Подготовьте фасоль — можно использовать консервированную или заранее отваренную. Если грибы свежие, вымойте их и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 2
Очистите и тонко нарежьте лук и морковь.
Шаг 3
Обжарьте лук и морковь на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 4
Добавьте грибы к овощам и жарьте до полной готовности.
Шаг 5
Снимите сковороду с огня, дайте овощам и грибам немного остыть.
Шаг 6
В салатник сложите фасоль, грибы с овощами и свежий укроп. Полейте салат жиром сковороды, при необходимости добавьте соль.
Шаг 7
Хорошо перемешайте. Салат готов — приятного аппетита!
Этот салат отлично подходит для лёгкого и сытного ужина, при этом он прост в приготовлении и полезен. Попробуйте приготовить и оцените вкус!
Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.