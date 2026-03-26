Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:00

Салат с авокадо и апельсином за 5 минут: освежающая польза и яркий вкус без лишних калорий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Авокадо не зря называют «лесным маслом» — он питательный, но при этом отлично подходит для легких блюд. В сочетании с апельсином получается свежий и необычный вкус, который приятно удивляет. Такой салат — идеальный вариант для быстрого перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • тертый имбирь — 1 ст. л.;
  • уксус бальзамический — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо очистите и нарежьте аккуратными дольками. Апельсин разберите на кусочки, убирая лишние пленки, чтобы салат был нежнее. Лук нарежьте тонкими кольцами — при желании его можно слегка обдать кипятком, чтобы убрать резкость.

Сложите все в миску, добавьте тертый имбирь, масло и бальзамический уксус. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить форму ингредиентов.

Салат получается легким, сочным и очень ароматным. Отлично подойдет тем, кто следит за питанием и любит простые, но интересные сочетания.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
Самое популярное
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.