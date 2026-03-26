Салат с авокадо и апельсином за 5 минут: освежающая польза и яркий вкус без лишних калорий

Авокадо не зря называют «лесным маслом» — он питательный, но при этом отлично подходит для легких блюд. В сочетании с апельсином получается свежий и необычный вкус, который приятно удивляет. Такой салат — идеальный вариант для быстрого перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты:
- авокадо — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- тертый имбирь — 1 ст. л.;
- уксус бальзамический — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Авокадо очистите и нарежьте аккуратными дольками. Апельсин разберите на кусочки, убирая лишние пленки, чтобы салат был нежнее. Лук нарежьте тонкими кольцами — при желании его можно слегка обдать кипятком, чтобы убрать резкость.
Сложите все в миску, добавьте тертый имбирь, масло и бальзамический уксус. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить форму ингредиентов.
Салат получается легким, сочным и очень ароматным. Отлично подойдет тем, кто следит за питанием и любит простые, но интересные сочетания.
Ранее сообщалось: если хочется испечь что-то необычное, но без сложных техник, этот пирог станет настоящей находкой.