Салат с авокадо и апельсином за 5 минут: освежающая польза и яркий вкус без лишних калорий

Авокадо не зря называют «лесным маслом» — он питательный, но при этом отлично подходит для легких блюд. В сочетании с апельсином получается свежий и необычный вкус, который приятно удивляет. Такой салат — идеальный вариант для быстрого перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

тертый имбирь — 1 ст. л.;

уксус бальзамический — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо очистите и нарежьте аккуратными дольками. Апельсин разберите на кусочки, убирая лишние пленки, чтобы салат был нежнее. Лук нарежьте тонкими кольцами — при желании его можно слегка обдать кипятком, чтобы убрать резкость.

Сложите все в миску, добавьте тертый имбирь, масло и бальзамический уксус. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить форму ингредиентов.

Салат получается легким, сочным и очень ароматным. Отлично подойдет тем, кто следит за питанием и любит простые, но интересные сочетания.

