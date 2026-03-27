27 марта 2026 в 16:35

Салат «Позитив» ем всю весну и худею — пекинка, яйца и пару секретов для сытности

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Позитив» — отличный пример того, как можно есть вкусно и при этом не перегружать себя лишними калориями. Легкий, хрустящий, сытный за счет правильного сочетания ингредиентов — он действительно подходит на каждый день.

Главный секрет здесь — баланс: свежесть овощей, белок и легкая заправка. Именно поэтому он быстро насыщает и не оставляет тяжести.

Ингредиенты: пекинская капуста — половина кочана, яйца — 3 шт., фиолетовый лук — 1 шт., зеленый горошек — половина банки, ветчина — 150–200 г, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, соль, перец.

Для заправки: натуральный йогурт — 2–3 ст. л., горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1–2 ч. л.

Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой, лук — мелким кубиком, яйца измельчаем. Ветчину режем аккуратными кусочками, чтобы она равномерно распределялась в салате. Добавляем зеленый горошек и мелко нарезанную зелень.

Для заправки смешиваем йогурт, горчицу и немного лимонного сока — получается легкий, свежий соус без лишних калорий. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем и даем немного настояться.

Проверено редакцией
Морская капуста снова полюбилась семье: салат с крабовыми палочками и зеленью — идеально для весны
Ольга Шмырева
