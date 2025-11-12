Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:00

Салат «Под шубой» для новогодней ночи: готовим закуску с 2 неожиданными ингредиентами, которая понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Под шубой» для новогодней ночи: готовим закуску с 2 неожиданными ингредиентами, которая понравится всем. Этот вариант станет настоящей жемчужиной вашего праздничного стола! Он сочетает в себе нежность крабовых палочек, пикантность копченого сыра и сладость свеклы. А грецкие орехи добавляют ему изысканную хрустящую нотку, которая превращает привычное блюдо в кулинарный шедевр.

Для начала отварите 3 яйца и 3-4 средние свеклы до полной готовности. Подготовьте все компоненты: 200 грамм крабовых палочек и 150 грамм копченого колбасного сыра (это и есть 2 простых ингредиента, которые дают неожиданно вкусное сочетание) натрите на крупной терке, а охлажденную свеклу — на мелкой. Теперь собираем наш салат слоями, не забывая промазывать каждый майонезом. Первым слоем идут крабовые палочки, затем яйца, следом колбасный сыр, и завершает композицию нежная свекла. Дайте салату немного пропитаться — хотя бы пару часов в холодильнике. Перед подачей украсьте салат измельченными грецкими орехами, которые добавят не только хруста, но и неповторимый аромат. Этот салат точно не останется незамеченным!

Ранее мы готовили салат «Новогодний хруст». Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов.

Читайте также
Салат «Морская фантазия»: как удивить гостей на Новый год без лишних хлопот
Общество
Салат «Морская фантазия»: как удивить гостей на Новый год без лишних хлопот
Салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку
Общество
Салат «Красное море» с крабовыми палочками: простой рецепт без слоев и времени на пропитку
Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов
Общество
Бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему: простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов
Хватит 100 лет жарить надоевшие котлеты, еще и в тонне жира: готовим корзинки с яйцом в духовке — простой рецепт вкусной еды
Общество
Хватит 100 лет жарить надоевшие котлеты, еще и в тонне жира: готовим корзинки с яйцом в духовке — простой рецепт вкусной еды
салаты
крабовые палочки
сыр
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД получит доступ к нелегальным мигрантам, обратившимся за медпомощью
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
Попытки Армении «отвязаться» от России сравнили с поцелуем Иуды
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.