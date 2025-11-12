Салат «Под шубой» для новогодней ночи: готовим закуску с 2 неожиданными ингредиентами, которая понравится всем. Этот вариант станет настоящей жемчужиной вашего праздничного стола! Он сочетает в себе нежность крабовых палочек, пикантность копченого сыра и сладость свеклы. А грецкие орехи добавляют ему изысканную хрустящую нотку, которая превращает привычное блюдо в кулинарный шедевр.

Для начала отварите 3 яйца и 3-4 средние свеклы до полной готовности. Подготовьте все компоненты: 200 грамм крабовых палочек и 150 грамм копченого колбасного сыра (это и есть 2 простых ингредиента, которые дают неожиданно вкусное сочетание) натрите на крупной терке, а охлажденную свеклу — на мелкой. Теперь собираем наш салат слоями, не забывая промазывать каждый майонезом. Первым слоем идут крабовые палочки, затем яйца, следом колбасный сыр, и завершает композицию нежная свекла. Дайте салату немного пропитаться — хотя бы пару часов в холодильнике. Перед подачей украсьте салат измельченными грецкими орехами, которые добавят не только хруста, но и неповторимый аромат. Этот салат точно не останется незамеченным!

