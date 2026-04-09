Салат «Пасхальный венок» с горошком: заменит оливье на праздничном столе в Пасху

Салат «Пасхальный венок» с горошком: заменит оливье на праздничном столе в Пасху

Салат «Пасхальный венок» — это яркое, весеннее и невероятно свежее блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Отличная альтернатива оливье.

Сочетание нежной курицы, хрустящих свежих огурцов, сладкого горошка и яиц в майонезной заправке создает идеальный баланс вкусов, а зелень укропа придает ему особую свежесть.

Для приготовления понадобится: 300 г вареного куриного филе, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 1 банка консервированного горошка, пучок укропа, 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец.

Рецепт: курицу, яйца, огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения. С горошка слейте жидкость. В большой миске смешайте курицу, яйца, огурцы, горошек и укроп. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

На плоском блюде выложите салат в форме венка, аккуратно формируя круг с отверстием в центре. Украсьте сверху веточками укропа. По желанию можно украсить вареными перепелиными яйцами. Дайте салату настояться 30 минут.

