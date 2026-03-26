Это не селедка под шубой, а более нежный салат со свеклой: без картошки и морковки, с икрой мойвы

Слоеный салат со свеклой и икрой мойвы — это изысканная, легкая и нежная альтернатива привычной селедке под шубой.

Сочетание сладковатой свеклы, пикантной икры мойвы и нежных яиц, пропитанных майонезом, создает удивительно гармоничный и легкий вкус, который удивит ваших гостей. Салат получается очень красивым в разрезе.

Для приготовления понадобится: 3-4 вареные свеклы, 1 банка икры мойвы (или другой мелкой икры), 4-5 вареных яиц, майонез, соль.

Рецепт: свеклу очистите и натрите на крупной терке. Яйца очистите и натрите на мелкой терке. На плоское блюдо выложите первый слой — половину тертой свеклы, разровняйте. На свеклу аккуратно выложите всю банку икры мойвы, равномерно распределяя ложкой. Смажьте тонким слоем майонеза.

Следующий слой — тертые яйца, слегка посолите и снова смажьте майонезом. Завершающий слой — оставшаяся тертая свекла, которую также нужно смазать майонезом. По желанию верх можно украсить икрой, зеленью или яичным желтком. Уберите салат в холодильник на 2 часа для пропитки.

