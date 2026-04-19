Салат на скорую руку, но улетает первым: из остатков после Пасхи — вкусно и без лишней возни

Если после праздников остались вареные яйца, не спешите придумывать сложные блюда. Этот салат собирается буквально за несколько минут из самых простых продуктов. Получается сытно, нежно и идеально для быстрого перекуса или ужина.
Ингредиенты:
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- морковь по-корейски — 150 г;
- сыр плавленый — 180 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
Крабовые палочки заранее разморозьте и нарежьте или разберите на волокна. Яйца очистите и натрите прямо в салатницу. Плавленый сырок удобнее натирать слегка подмороженным — так он не липнет к терке.
Добавьте к основе корейскую морковь, немного соли и майонез. Все аккуратно перемешайте до однородности.
Сверху посыпьте тертым сыром и при желании украсьте зеленью. Салат получается сочным, с легкой пикантностью и мягкой текстурой — отличный вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью.
