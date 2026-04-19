Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:53

Салат на скорую руку, но улетает первым: из остатков после Пасхи — вкусно и без лишней возни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если после праздников остались вареные яйца, не спешите придумывать сложные блюда. Этот салат собирается буквально за несколько минут из самых простых продуктов. Получается сытно, нежно и идеально для быстрого перекуса или ужина.

Ингредиенты:

  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • сыр плавленый — 180 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки заранее разморозьте и нарежьте или разберите на волокна. Яйца очистите и натрите прямо в салатницу. Плавленый сырок удобнее натирать слегка подмороженным — так он не липнет к терке.

Добавьте к основе корейскую морковь, немного соли и майонез. Все аккуратно перемешайте до однородности.

Сверху посыпьте тертым сыром и при желании украсьте зеленью. Салат получается сочным, с легкой пикантностью и мягкой текстурой — отличный вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью.

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
Эксперт рассказал о смене приоритетов на рынке готовой еды в России
Экономика
Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.