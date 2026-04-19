Салат на скорую руку, но улетает первым: из остатков после Пасхи — вкусно и без лишней возни

Салат на скорую руку, но улетает первым: из остатков после Пасхи — вкусно и без лишней возни

Если после праздников остались вареные яйца, не спешите придумывать сложные блюда. Этот салат собирается буквально за несколько минут из самых простых продуктов. Получается сытно, нежно и идеально для быстрого перекуса или ужина.

Ингредиенты:

яйца вареные — 2-3 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

морковь по-корейски — 150 г;

сыр плавленый — 180 г;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки заранее разморозьте и нарежьте или разберите на волокна. Яйца очистите и натрите прямо в салатницу. Плавленый сырок удобнее натирать слегка подмороженным — так он не липнет к терке.

Добавьте к основе корейскую морковь, немного соли и майонез. Все аккуратно перемешайте до однородности.

Сверху посыпьте тертым сыром и при желании украсьте зеленью. Салат получается сочным, с легкой пикантностью и мягкой текстурой — отличный вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью.

