Салат «Лесок»: эта елочка с маринованными грибами отлично впишется на новогодний стол с оливье и шубой

Салат «Лесок» восхитит ваших гостей и внешним видом, и вкусом. Эта елочка с маринованными грибами отлично впишется на новогодний стол рядом с оливье и шубой.

Вам понадобится: 300 г отварного картофеля, 300 г отварного куриного филе, 200 г маринованных шампиньонов, 150 г твердого сыра, 3–4 киви, майонез, кукуруза и гранат для украшения. Картофель и сыр натрите на терке, курицу нарежьте мелкими кубиками, шампиньоны измельчите. На большое блюдо выкладывайте слои в форме елки: картофель + майонез, курица + майонез, шампиньоны, сыр + майонез. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте «елку» мелкими кубиками киви вместо «хвои», сделайте «гирлянды» из кукурузы и гранатовых зерен, а «звезду» на верхушке — из сыра.

Вкус этого салата — удивительное сочетание нежной курицы и картофеля, пикантных маринованных грибов и сливочного сыра, освеженное легкой кислинкой киви. Это настоящий праздничный шедевр!

