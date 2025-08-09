Салат «Кубанский» на зиму — и 30 банок мало! Вкус лета в холодное время

Салат «Кубанский» на зиму — и 30 банок мало! Вкус лета в холодное время

Салат «Кубанский» на зиму — и 30 банок мало! Вкус лета в холодное время! Этот яркий овощной салат станет вашей любимой заготовкой — сочные помидоры, хрустящие огурцы, сладкий перец и ароматная капуста в пряном маринаде. Идеальная закуска к мясу, картошке или просто с чёрным хлебом!

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Огурцы — 2 кг

Болгарский перец — 2 кг

Капуста белокочанная — 2 кг

Лук репчатый — 1 кг

Зелень (укроп + петрушка) — 1 большой пучок

Для маринада

Масло растительное — 500 мл

Уксус 9% — 250 мл

Соль — 4 столовые ложки

Сахар — 2 столовые ложки

Приготовление

Овощи подготавливаем: капусту шинкуем, перец чистим и режем соломкой, огурцы и лук — полукольцами, помидоры — дольками, зелень мелко рубим. В большой кастрюле (7–10 л) смешиваем все овощи, добавляем соль и сахар. Аккуратно перемешиваем и оставляем на 1–2 часа — овощи должны пустить сок. Ставим на средний огонь, доводим до кипения. Варим 10 минут, периодически помешивая. Добавляем зелень, уксус и масло. Провариваем ещё 10 минут — овощи должны немного смягчиться, но сохранить текстуру. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам. Банки предварительно обрабатываем кипятком (наливаем на 10 минут под крышку). Заполняем до плечиков. Сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем пледом на 12–24 часа.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.