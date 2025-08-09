Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:00

Салат «Кубанский» на зиму — и 30 банок мало! Вкус лета в холодное время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Кубанский» на зиму — и 30 банок мало! Вкус лета в холодное время! Этот яркий овощной салат станет вашей любимой заготовкой — сочные помидоры, хрустящие огурцы, сладкий перец и ароматная капуста в пряном маринаде. Идеальная закуска к мясу, картошке или просто с чёрным хлебом!

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Огурцы — 2 кг
  • Болгарский перец — 2 кг
  • Капуста белокочанная — 2 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Зелень (укроп + петрушка) — 1 большой пучок

Для маринада

  • Масло растительное — 500 мл
  • Уксус 9% — 250 мл
  • Соль — 4 столовые ложки
  • Сахар — 2 столовые ложки

Приготовление

  1. Овощи подготавливаем: капусту шинкуем, перец чистим и режем соломкой, огурцы и лук — полукольцами, помидоры — дольками, зелень мелко рубим.
  2. В большой кастрюле (7–10 л) смешиваем все овощи, добавляем соль и сахар. Аккуратно перемешиваем и оставляем на 1–2 часа — овощи должны пустить сок.
  3. Ставим на средний огонь, доводим до кипения. Варим 10 минут, периодически помешивая.
  4. Добавляем зелень, уксус и масло. Провариваем ещё 10 минут — овощи должны немного смягчиться, но сохранить текстуру.
  5. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам. Банки предварительно обрабатываем кипятком (наливаем на 10 минут под крышку). Заполняем до плечиков. Сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем пледом на 12–24 часа.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

салат
закатки
соленья
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Цирк с конями»: Лебедев прошелся по ФБР и политике США
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичной встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.