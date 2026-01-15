Атака США на Венесуэлу
Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — идеальный баланс между сытностью и легкостью, праздничным видом и простотой приготовления. Теплый картофель с хрустящей корочкой, нежная форель и пикантный сладко-острый соус создают гармонию, достойную звания главного блюда вечера.

Картофель (250 г) очищаю и нарезаю небольшими кубиками или дольками. Сбрызгиваю 1 ст. л. оливкового масла, посыпаю солью и любимыми специями (паприка, чесночный порошок). Равномерно распределяю на противне и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистости и мягкости.

Пока картофель печется, готовлю рыбу. Филе форели или лосося (200 г) нарезаю на крупные куски. Разогреваю сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжариваю рыбу кожицей вниз 2–3 минуты до хрустящей корочки, затем переворачиваю и готовлю еще 1–2 минуты. Слегка солю. Рыба должна остаться сочной внутри.

Для заправки смешиваю 1 ст. л. майонеза (можно легкого) и 1 ст. л. соуса манго-чили. Если соуса нет, можно использовать чайную ложку апельсинового или лимонного сока со щепоткой острого перца.

В большой салатник выкладываю горсть свежей руколы (70 г). Добавляю разрезанные пополам помидоры черри (10 шт.). Сверху выкладываю теплый запеченный картофель и кусочки теплой форели. Сбрызгиваю оставшимся оливковым маслом (1 ст. л.).

Поливаю салат приготовленной заправкой, очень аккуратно и легонько перемешиваю, стараясь не поломать рыбу и картофель. Сразу подаю.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
мясо
салаты
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
