Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут

Этот салат — идеальный баланс между сытностью и легкостью, праздничным видом и простотой приготовления. Теплый картофель с хрустящей корочкой, нежная форель и пикантный сладко-острый соус создают гармонию, достойную звания главного блюда вечера.

Картофель (250 г) очищаю и нарезаю небольшими кубиками или дольками. Сбрызгиваю 1 ст. л. оливкового масла, посыпаю солью и любимыми специями (паприка, чесночный порошок). Равномерно распределяю на противне и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистости и мягкости.

Пока картофель печется, готовлю рыбу. Филе форели или лосося (200 г) нарезаю на крупные куски. Разогреваю сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжариваю рыбу кожицей вниз 2–3 минуты до хрустящей корочки, затем переворачиваю и готовлю еще 1–2 минуты. Слегка солю. Рыба должна остаться сочной внутри.

Для заправки смешиваю 1 ст. л. майонеза (можно легкого) и 1 ст. л. соуса манго-чили. Если соуса нет, можно использовать чайную ложку апельсинового или лимонного сока со щепоткой острого перца.

В большой салатник выкладываю горсть свежей руколы (70 г). Добавляю разрезанные пополам помидоры черри (10 шт.). Сверху выкладываю теплый запеченный картофель и кусочки теплой форели. Сбрызгиваю оставшимся оливковым маслом (1 ст. л.).

Поливаю салат приготовленной заправкой, очень аккуратно и легонько перемешиваю, стараясь не поломать рыбу и картофель. Сразу подаю.

