Салат «Дамский каприз» с черносливом: готовится элементарно, съедается до последней ложки

Салат «Дамский каприз» с черносливом — это изысканное сочетание нежных и пикантных нот, которое понравится даже привередам. Готовится он элементарно, а съедается до последней ложки!

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г обжаренных шампиньонов, 3 вареных яйца, 100 г чернослива, 150 г твердого сыра, майонез для пропитки. Курицу разберите на волокна, яйца и сыр натрите на терке, чернослив запарьте кипятком и тонко нашинкуйте. Выкладывайте ингредиенты послойно, промазывая майонезом: куриное филе, шампиньоны, слой яиц, чернослив и завершите сырной шапкой. Дайте салату пропитаться в холодильнике не менее 3 часов.

Вкус этого блюда поражает гармонией текстур и оттенков: нежная курица и яйца идеально сочетаются с шампиньонами, а сладковатый чернослив добавляет пикантную глубину, создавая изысканный и запоминающийся букет. Сытный, но при этом удивительно легкий, этот салат станет жемчужиной любого праздничного стола.

