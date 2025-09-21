Салат «Банкет» с курицей и свеклой: простые ингредиенты, эффектный результат

Салат «Банкет» с курицей и свеклой: простые ингредиенты, эффектный результат. Этот салат — настоящее украшение праздничного стола! Сочетание нежной курицы, сладкой свеклы, пикантного чернослива и хрустящих орехов создает гармонию вкусов и текстур. Идеален для торжественных событий и уютных семейных ужинов.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (средние)

Куриное филе — 200 г

Чернослив без косточек — 50 г

Грецкие орехи — 75 г

Морковь — 1 шт.

Сыр твердый — 75 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — для пропитки

Соль — по вкусу

Приготовление

Свеклу и морковь отварите до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем измельчите. Орехи подсушите на сковороде и порубите. Чеснок пропустите через пресс, сыр натрите. Выкладывайте слоями: 1/2 свеклы → курица → орехи → майонез → морковь + сыр → майонез → чернослив → оставшаяся свекла с чесноком. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Подавайте в стеклянной салатнице для эффектного вида.

