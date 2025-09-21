«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:30

Салат «Банкет» с курицей и свеклой: простые ингредиенты, эффектный результат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Банкет» с курицей и свеклой: простые ингредиенты, эффектный результат. Этот салат — настоящее украшение праздничного стола! Сочетание нежной курицы, сладкой свеклы, пикантного чернослива и хрустящих орехов создает гармонию вкусов и текстур. Идеален для торжественных событий и уютных семейных ужинов.

Ингредиенты

  • Свекла — 2 шт. (средние)
  • Куриное филе — 200 г
  • Чернослив без косточек — 50 г
  • Грецкие орехи — 75 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Сыр твердый — 75 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — для пропитки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Свеклу и морковь отварите до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем измельчите. Орехи подсушите на сковороде и порубите. Чеснок пропустите через пресс, сыр натрите.
  2. Выкладывайте слоями: 1/2 свеклы → курица → орехи → майонез → морковь + сыр → майонез → чернослив → оставшаяся свекла с чесноком. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Подавайте в стеклянной салатнице для эффектного вида.

Ранее мы делились вкусным рецептом с курицей и маринованными огурцами. Этот салат можно есть тазиками!

салат
свекла
курица
простой рецепт
чернослив
Ольга Шмырева
О. Шмырева
