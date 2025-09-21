Салат «Банкет» с курицей и свеклой: простые ингредиенты, эффектный результат. Этот салат — настоящее украшение праздничного стола! Сочетание нежной курицы, сладкой свеклы, пикантного чернослива и хрустящих орехов создает гармонию вкусов и текстур. Идеален для торжественных событий и уютных семейных ужинов.
Ингредиенты
- Свекла — 2 шт. (средние)
- Куриное филе — 200 г
- Чернослив без косточек — 50 г
- Грецкие орехи — 75 г
- Морковь — 1 шт.
- Сыр твердый — 75 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — для пропитки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Свеклу и морковь отварите до мягкости, очистите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем измельчите. Орехи подсушите на сковороде и порубите. Чеснок пропустите через пресс, сыр натрите.
- Выкладывайте слоями: 1/2 свеклы → курица → орехи → майонез → морковь + сыр → майонез → чернослив → оставшаяся свекла с чесноком. Уберите в холодильник на 1–2 часа для пропитки. Подавайте в стеклянной салатнице для эффектного вида.
