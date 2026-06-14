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14 июня 2026 в 23:45

Сад без опрыскиваний: эти 5 цветов не ест ни тля, ни жуки, ни гусеницы, ни белокрылка

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали каждые выходные опрыскивать цветы от тли, жуков и гусениц, посадите растения, к которым вредители равнодушны по своей природе.

Лаванда: ее насыщенный эфирный аромат, столь любимый человеком, действует как мощный природный репеллент, отпугивая тлю, муравьев, белокрылку и даже колорадского жука. При этом лаванда цветет все лето нежными фиолетовыми и розовыми колосками, наполняя сад божественным ароматом.

Тысячелистник — еще один неуязвимый многолетник, чьи яркие соцветия редко поражаются болезнями и не интересуют насекомых, а его листья обладают фитонцидными свойствами.

Бархатцы с их резким, терпким запахом не только украшают участок, но и работают как живой щит: их запах крайне неприятен для нематод, тли и белокрылки.

Пиретрум (далматская ромашка) содержит природные пиретрины, которые воздействуют на нервную систему насекомых, эффективно отпугивая мух, тлю, клопов и блошек.

Фото: D-NEWS.ru

Очиток видный (седум) также не интересует вредителей, а цветет осенью розовыми шапками, украшая сад до снега.

Ранее был назван многолетник, который можно поливать раз в месяц.

Проверено редакцией
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