Никаких леек и шлангов: многолетник с пестрыми бутонами — поливать 1 раз в месяц

Никаких леек и шлангов: многолетник с пестрыми бутонами — поливать 1 раз в месяц

Мечтаете о яркой клумбе, которая не требует полива и растет во всех регионах России? Присмотритесь к этому многолетнику. Он переносит жару до +35 °C и нуждается в поливе лишь раз в месяц (и то при длительной засухе).

Гайлардия — многолетник, который зимует без укрытия в любом регионе и живет на одном месте 4–5 лет. Цветет она с середины лета до самых заморозков (июль — октябрь), а если регулярно удалять увядшие корзинки, куст будет стоять в шапке бутонов до первого снега.

Ее крупные соцветия-ромашки (до 10 см) сочетают желтые, оранжевые и красные оттенки, создавая эффект вечноцветущего фейерверка. Единственное условие — посадите ее на самом солнечном месте с хорошим дренажем, в тени она потеряет яркость.

Зато если на даче бываете раз в месяц, гайлардия — ваш идеальный выбор: она не болеет, не боится ветра и отлично смотрится в миксбордерах и рокариях.

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