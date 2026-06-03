ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 12:00

Никаких леек и шлангов: многолетник с пестрыми бутонами — поливать 1 раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о яркой клумбе, которая не требует полива и растет во всех регионах России? Присмотритесь к этому многолетнику. Он переносит жару до +35 °C и нуждается в поливе лишь раз в месяц (и то при длительной засухе).

Гайлардия — многолетник, который зимует без укрытия в любом регионе и живет на одном месте 4–5 лет. Цветет она с середины лета до самых заморозков (июль — октябрь), а если регулярно удалять увядшие корзинки, куст будет стоять в шапке бутонов до первого снега.

Ее крупные соцветия-ромашки (до 10 см) сочетают желтые, оранжевые и красные оттенки, создавая эффект вечноцветущего фейерверка. Единственное условие — посадите ее на самом солнечном месте с хорошим дренажем, в тени она потеряет яркость.

Зато если на даче бываете раз в месяц, гайлардия — ваш идеальный выбор: она не болеет, не боится ветра и отлично смотрится в миксбордерах и рокариях.

Ранее были названы цветы, которые можно сажать весь июнь семенами.

Проверено редакцией
Читайте также
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
Общество
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
Американский бизнес ждет второго саммита Путина и Трампа
Общество
Американский бизнес ждет второго саммита Путина и Трампа
Сажаю в июне — летом в саду пылающий ковер из алых и оранжевых «язычков»: огненный многолетник для ленивых
Общество
Сажаю в июне — летом в саду пылающий ковер из алых и оранжевых «язычков»: огненный многолетник для ленивых
Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество
Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Россиянам рассказали, когда начнется «атака» тополиного пуха
Общество
Россиянам рассказали, когда начнется «атака» тополиного пуха
Общество
цветы
многолетники
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.