09 декабря 2025 в 14:43

С завтраками больше не парюсь — парится этот омлет: нежный как облако, готовлю без жарки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда нужно приготовить полноценный завтрак за 15 минут, этот рецепт выручает как никто другой. Минимум усилий — максимум пользы и нежности в каждой ложке. Секрет идеального омлета на пару — в равномерном нагреве. Пар мягко и постепенно пропекает яичную массу, создавая однородную пористую текстуру без пузырей.

Для омлета мне понадобится: яйца (5 шт.), морковь (1 шт.), молоко (50 мл), зеленый лук, соль, сухой чеснок, куркума, перец, соевый соус для подачи.

Морковь натираю на мелкой терке. Зеленый лук мелко шинкую. В глубокой миске взбиваю яйца с молоком до однородности, но без пены. Добавляю натертую морковь, зеленый лук и все специи: соль, щепотку куркумы для цвета, сухой чеснок и перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Форму для запекания (лучше силиконовую или керамическую) слегка смазываю маслом. Переливаю в нее яичную смесь. Накрываю форму фольгой или крышкой, чтобы конденсат не попадал в омлет. В широкую кастрюлю наливаю воду (уровень 2-3 см), довожу до кипения. Устанавливаю над водой решетку или дуршлаг, ставлю на нее форму с омлетом. Накрываю кастрюлю крышкой и готовлю на среднем огне 15-20 минут. Готовность проверяю зубочисткой — она должна выходить сухой. Даю омлету немного остыть в форме. Подаю, полив соевым соусом и посыпав свежим зеленым луком.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
