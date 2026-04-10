С уехавшего комика Слепакова принудительно взыскивают штраф Приставы взыскивают с иноагента-комика Слепакова более 17 тыс. рублей

С комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскивают 17,3 тыс. рублей по административному штрафу, сообщает РИА Новости. В конце прошлого года в отношении артиста возбудили исполнительное производство.

Согласно судебным документам, Слепаков не оплатил вовремя штраф за нарушение правопорядка иноагентом, за что суд назначил ему новый штраф — 60 тыс. рублей. В настоящее время приставы взыскивают более 17,3 тыс. рублей, из которых 4,2 тыс. — исполнительский сбор, а более 17,1 тыс. — основной долг.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что после возбуждения уголовного дела в России Слепакову грозит тюремный срок и крупный штраф. При этом, по словам юриста, возможное наличие израильского гражданства у юмориста может обезопасить его от экстрадиции.

До этого сообщалось, что против Слепакова возбудили уголовное дело по итогам проверки прокуратуры Москвы. Юмориста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Также Слепаков, выразил свое нежелание терять контакт с российскими слушателями. Он заметил, что в России живет множество достойных и приятных людей, которым необходимо сохранять способность смеяться в любых обстоятельствах.