Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 17:35

С тестом больше не вожусь. Заливаю картошку майонезной смесью — и через 40 минут на столе нежный пирог, который тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру майонез, муку и картошку — и готовлю заливной пирог, который становится моим любимым блюдом для быстрого ужина. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто ценит сытную домашнюю выпечку без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, мягкое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная картофельная начинка с луком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г майонеза, 2 яйца, 150 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 4 картофелины, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Картофель и лук нарежьте тонкими кружочками, посолите, поперчите.

Для теста смешайте майонез, яйца, муку, разрыхлитель и соль. Форму смажьте маслом, выложите половину теста, затем картофель с луком, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

Проверено редакцией
Читайте также
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
США
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Хрустят так, что соседи завидуют — крокеты с крабовыми палочками, исчезают быстрее семечек
Общество
Хрустят так, что соседи завидуют — крокеты с крабовыми палочками, исчезают быстрее семечек
Лепешка из ничего за 10 минут — банановый завтрак, который пахнет как десерт из кафе
Общество
Лепешка из ничего за 10 минут — банановый завтрак, который пахнет как десерт из кафе
Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно
Общество
Крабовых салатов много, но с картофельной соломкой — просто шикарный: хрустящий и сочный одновременно
Удобный салат «Мексика»: смешиваем за 6 минут и сразу на стол — яркий, сочный и сытный
Общество
Удобный салат «Мексика»: смешиваем за 6 минут и сразу на стол — яркий, сочный и сытный
рецепты
кулинария
картофель
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США решили закрутить гайки беременным женщинам
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Песков объяснил низкую компетенцию Каллас плохим советским образованием
В деле о прорыве плотины в Дагестане появились новые задержанные
Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о своем прогнозе
Раскрыто отношение простых американцев к конфликту с Ираном
«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана
Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина
Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране
Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ
Названо неочевидное последствие блокады Ормузского пролива для Трампа
Силы правопорядка Ирана выявили организованную шпионскую сеть
Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму
Коц высмеял хитрый план Трампа в Ормузском проливе
Властей Хельсинки обвинили в оплате отдыха финских детей в крымском лагере
Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов
Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена
Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля
Военэксперт раскрыл, как Иран ответит США на блокаду Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.