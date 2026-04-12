С тестом больше не вожусь. Заливаю картошку майонезной смесью — и через 40 минут на столе нежный пирог, который тает во рту

Беру майонез, муку и картошку — и готовлю заливной пирог, который становится моим любимым блюдом для быстрого ужина. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто ценит сытную домашнюю выпечку без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, мягкое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная картофельная начинка с луком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г майонеза, 2 яйца, 150 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 4 картофелины, 1 луковица, соль, перец, растительное масло. Картофель и лук нарежьте тонкими кружочками, посолите, поперчите.

Для теста смешайте майонез, яйца, муку, разрыхлитель и соль. Форму смажьте маслом, выложите половину теста, затем картофель с луком, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

