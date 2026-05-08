08 мая 2026 в 09:14

С этим рецептом пикник пройдет идеально — мясо на углях без заморочек: простейший маринад с волшебным результатом

Фото: D-NEWS.ru
Пять минут на маринование? Легко! Курятина не требует долгого ожидания. Секрет в простом кефирном маринаде, который размягчает мясо и придает ему идеальный вкус. А чтобы ножки получились красивыми, просто добавьте томатную пасту.

Что понадобится

Куриные голени — 1 кг, кефир (3.2%) — 200 мл, томатная паста — 2 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., паприка сладкая — 1 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Лук и чеснок натираю на мелкой терке, смешиваю в глубокой миске с кефиром, растительным маслом, томатной пастой, паприкой, кориандром, солью и перцем.

Куриные голени мою, обсушиваю и погружаю в маринад, тщательно перемешивая. Накрываю миску пленкой и убираю в холодильник на 1–3 часа. Замаринованные ножки выкладываю на решетку-гриль в один слой, закрываю и фиксирую.

На мангале с прогревшимися углями жарю по 5–7 минут с каждой стороны, переворачивая решетку, в течение 30 минут.

Готовые румяные ножки снимаю на поднос, даю постоять 5 минут, затем перекладываю на блюдо и накрываю фольгой, чтобы не остыли. Чтобы руки не пачкались, наматываю фольгу на косточку.

Проверено редакцией
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Дмитрий Демичев
