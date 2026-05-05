С бисквитом не заморачиваюсь — летом готовлю торт-мороженое «Корзинка черешни»

Это не просто рецепт, а спасение, когда хочется удивить гостей, но нет времени на сложные конструкции. Торт-мороженое с черешней выглядит роскошно, а готовится проще, чем любой классический десерт.

Что понадобится

200 г песочного печенья, 80 г сливочного масла, 2 ст. л. меда, 500 г ванильного мороженого, 300 г черешни, 50 г сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 50 мл воды, 2 ст. л. бренди (или ликера), несколько ягод черешни для украшения.

Как я готовлю

Черешню мою, удаляю косточки, несколько ягод откладываю. Печенье измельчаю в крошку, масло растапливаю. В кастрюле смешиваю воду, крахмал, сахар, нагреваю до растворения. Добавляю черешню и бренди, варю 2 минуты, остужаю. Смешиваю масло с медом, добавляю крошку, перемешиваю. Выкладываю в форму, утрамбовываю. Ставлю в холодильник на 30 минут. Выпекаю при 180 °C 8–10 минут. Остужаю.

Конфи пюрирую блендером. 100 г откладываю, остальное — в холодильник на 10 минут. Мороженое слегка подтаиваю, взбиваю до однородности. Смешиваю с охлажденным конфи. Заполняю корж. Сверху выкладываю отложенное пюре, делаю вилкой спираль. Убираю в морозилку на 4 часа. Перед подачей достаю за 5–10 минут, украшаю черешней.