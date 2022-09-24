С 2023 года подорожает техосмотр

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

С 2023 года в регионах России подорожает техосмотр автомобиля, сообщается в опубликованном приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Тариф будет поднят как минимум до 913 рублей за легковую машину в субъектах, где он долгое время составлял 400–500 рублей. При формировании тарифов также будет учитываться накопленная и годовая инфляция.

Приказ ФАС вступает в силу через десять дней. Цены для пунктов техосмотра, которые должны будут рассчитать регионы, начнут действовать в следующем году.

Сейчас тарифы регулируются по методике 2012 года, а операторы техосмотра жалуются, что не окупается диагностическое оборудование и текущие расходы. Глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков назвал приказ «компромиссным решением» между ФАС и операторами.

С 1 марта в России увеличился штраф за отсутствие диагностической карты о прохождении технического осмотра (ТО). Согласно поправкам в КоАП РФ, теперь он составляет две тысячи рублей. Ранее штрафовали на сумму от 500 до 800 рублей. Нововведение касается только машин, подлежащих обязательному техосмотру.

Ранее сообщалось, что законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждения, подготовлен в Госдуме. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за не включённые поворотники или грязные номера.