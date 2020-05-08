РЖД продлили ограничения движения «Сапсана» между Москвой и Петербургом

https://static.news.ru/photo/fad57a6a-9136-11ea-a88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временный график движения высокоскоростных поездов «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом продлили до 28 мая.

Как сообщили в РЖД, решение принято в связи со снижением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать восемь рейсом в утренние и вечерние часы. В пятницу и воскресенье количество рейсов будет увеличено до двенадцати.

Как писал NEWS.ru ранее, глава компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров заявил, что транспортную доступность всех регионов страны удалось сохранить, несмотря на отмену большинства поездов дальнего следования.