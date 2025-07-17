Российские операторы БПЛА центра «Рубикон» поразили с помощью дронов-камикадзе несколько тепловозов ВСУ в районе населенного пункта Белозерское, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщили представители Министерства обороны РФ. По их словам, составы транспортировали грузы военного назначения.

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» нанесли несколько ударов по тепловозам в районе села Белозерское под населенным пунктом Доброполье в ДНР. Согласно предварительным разведывательным данным, тепловозы на постоянной основе использовались ВСУ для перевозки различных грузов военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об установлении контроля над Дегтярным в Харьковской области. По словам представителей Минобороны РФ, в регионе также было нанесено поражение военнослужащим двух бригад территориальной обороны ВСУ вблизи Волчанска, Гатища и Тихого.

Кроме того, американские журналисты заявили, что в ближайшее время ВСУ будут атакованы ВС РФ в рамках масштабного летнего наступления. По их словам, Москва задействует 160 тысяч бойцов.

Минобороны России эту информацию не комментировало.