РЖД начали продавать билеты с учётом дистанции между пассажирами

Компания «Российские железные дороги» начала учитывать рекомендуемую в условиях эпидемии коронавируса социальную дистанцию при продаже билетов на поезда дальнего следования. Пассажиров будут рассаживать на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
Проездные документы на поезда оформляют с использованием новой схемы рассадки. В купе размещают не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в каждом отсеке.
При оформлении билетов в сидячие вагоны схема рассадки зависит от конфигурации. В двухместном ряду пассажиру предлагают место у окна, а в трёхместном одного сажают у окна, а другого — у прохода,
Вместе с тем новые правила не распространяются на тех, кто едет семьёй или оформляет групповой заказ на четыре проездных документа и более.
Купившие билеты до нововведения могут занять места в вагоне так, как предполагалось изначально.
Ранее NEWS.ru писал, что в вагоны СВ проездные документы решено продавать без изменений — по два билета в купе. Это связано с тем, что там можно соблюсти дистанцию между пассажирами.
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