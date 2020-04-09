РЖД начали продавать билеты с учётом дистанции между пассажирами

https://static.news.ru/photo/38cb30be-7b23-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» начала учитывать рекомендуемую в условиях эпидемии коронавируса социальную дистанцию при продаже билетов на поезда дальнего следования. Пассажиров будут рассаживать на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Проездные документы на поезда оформляют с использованием новой схемы рассадки. В купе размещают не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трёх в каждом отсеке.

При оформлении билетов в сидячие вагоны схема рассадки зависит от конфигурации. В двухместном ряду пассажиру предлагают место у окна, а в трёхместном одного сажают у окна, а другого — у прохода, сообщает пресс-служба РЖД.

Вместе с тем новые правила не распространяются на тех, кто едет семьёй или оформляет групповой заказ на четыре проездных документа и более.

Купившие билеты до нововведения могут занять места в вагоне так, как предполагалось изначально.

Ранее NEWS.ru писал, что в вагоны СВ проездные документы решено продавать без изменений — по два билета в купе. Это связано с тем, что там можно соблюсти дистанцию между пассажирами.