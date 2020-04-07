РЖД будет продавать билеты с учётом дистанции между пассажирами

https://static.news.ru/photo/fa4579ee-7893-11ea-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД планирует ввести продажу билетов с учётом дистанции между пассажирами из-за ситуации с коронавирусом. Особый режим будет введён в ближайшее время.

В вагоны СВ будут продаваться как прежде по два билеты в купе, так как там можно соблюсти дистанцию в 1 метр между пассажирами. В купе будут продавать по два места вместо четырёх, пишет корпоративная газета «Гудок».

Однако, при условии, что в купе едет одна семья, такие ограничения применяться не будут и им продадут все четыре места. В плацкарте станут продавать по два места в купейную часть и только нижнюю боковую часть вместо четырёх и двух соответственно. Но здесь исключение также составляют путешествующие семьи.

В сидячих вагонах при наличии двух рядов двухместных кресел продадут билеты только у окна, трёхместных — у окна и у прохода.

Даже с учётом особого режима продажи билетов места хватит всем, обещает компания РЖД. Это обусловлено оперативной регулировкой составности поездов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 7 апреля РЖД временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК» и отменяет 53 поезда дальнего следования. Из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться также на три пары меньше высокоскоростных «Сапсанов». Корректировка расписания проводилась в случае, если спрос на поездки составлял менее 25% от общего количества предложенных мест, и при наличии дублирующих поездов