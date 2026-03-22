22 марта 2026 в 10:00

Рыцари в сверкающих доспехах: яркие фото с чемпионата «Меч России»

В Москве прошел первый этап исторического фестиваля «Меч России»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Исторический фестиваль «Меч России» стартовал в Москве 21 марта, объединив на одной площадке спортивный азарт, зрелищность настоящих сражений и атмосферу средневекового праздника. Гостей ждали интересные поединки, где участники в стальных доспехах сошлись в честных боях.

Ярмарка мастеров предложила посетителям авторские украшения и одежду, а гастрономическая зона позволила отдохнуть и набраться сил. Каждый желающий смог примерить настоящие доспехи и сделать эффектные кадры. Для юных зрителей организаторы оборудовали отдельную площадку, где под руководством инструкторов прошли безопасные учебные бои в мягком снаряжении.

Сам турнир проводится в несколько этапов по всей стране в формате 5 х 5 и 12 х 12. Команды набирают рейтинговые очки, сражаясь по раундам до двух побед. Задача каждого боя — используя разрешенные приемы вывести из строя всех соперников. Победа присуждается по числу участников, оставшихся на ногах.

Согласно правилам, разрешены удары оружием, щитом, толчки, захваты и борцовские приемы. Под строгим запретом — уколы оружием, болевые приемы, удары по упавшему, а также удары в стопу, пах и затылок. Второй этап турнира запланирован в столице на 23 мая, третий — на 3 октября, а финал — на 5 и 6 декабря.

Яркие кадры с фестиваля «Меч России» — в галерее NEWS.ru.

Исторический фестиваль «Меч России»
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
