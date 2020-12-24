Рыбный эксперт объяснил, какую селёдку лучше не покупать

https://static.news.ru/photo/ee439fb8-45d4-11eb-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин рассказал, в каком виде лучше приобретать селёдку для новогоднего застолья.

По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на условия хранения. Лучше покупать целую рыбу и разделывать её самостоятельно, при желании добавляя приправы и соусы. Важно, чтобы селёдка была упругой и крепкой.

Разделанная упакованная рыба может храниться от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки.

Если вакуумная упаковка, то хранится, соответственно, дольше. Если селёдка в банке просто закрыта крышкой, то её можно есть не более месяца с даты изготовления, — цитирует эксперта радио Sputnik.

Температура хранения продукта должна быть не выше 5 градусов. Если витрина с селёдкой вызывает у покупателя доверие, то можно покупать рыбу даже за день до окончания срока годности.

Лучше всего брать филе селёдки в вакуумной или полиэтиленовой упаковке, такой продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. Если селёдка продаётся в пластиковых банках, то важно смотреть, чтобы ёмкость была герметичной и из неё ничего не вытекало.

Фомин отметил, что лучше отказаться от покупки сельди с добавками в виде сорбиновой или бензойной кислоты. Такие консерванты добавляют в слабосолёную сельдь, которая меньше хранится и быстрее портится.

Как писал NEWS.ru, ранее врач рассказал об «идеальной диете» на Новый год. По словам диетолога Алексея Ковалькова, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность. Он предупредил, что предпочитающие обезжиренные продукты в праздники начинают есть жирную пищу, а такое резкое изменение рациона может привести к госпитализации с панкреатитом и камнями в желчном пузыре.