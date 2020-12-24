Врач рассказал об «идеальной диете» на Новый год

https://static.news.ru/photo/6c2f32ee-45cf-11eb-8d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Существует диета, которая может помочь человеку похудеть перед Новым годом. О ней на своём YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков.

По словам врача, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность. Маленькое количество жиров, отметил доктор, не делает блюдо или ингредиент полезным. Ковальков подчеркнул, что люди, которые обычно едят обезжиренные продукты, на праздники могут начать поглощать жирную пищу. В итоге это может привести к госпитализации с панкреатитом и камнями в желчном пузыре.

Колоссальный удар по печени, по всему организму. Как краткосрочно — будет идеальна именно перед Новым годом белково-жировая диета, в которой используется много белков, много жиров и ноль углеводов, — заявил диетолог.

Ковальков сказал, что похудение на такое диете проходит быстро и эффективно, к тому же — без удара жирами по органам. Следуя совету доктора, можно сбрасывать около 100–150 граммов в сутки. Со здоровым организмом при указанном рационе ничего не произойдёт, однако практиковать подобное питание стоит не более чем в течение месяца.

Диетолог добавил, что полный отказ от жиров крайне негативно скажется на гормональном фоне. Так человек может обессилеть.

Как ранее передавал NEWS.ru, подавляющее большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма из-за содержащегося в них майонеза, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Она заметила, что с этой точки зрения не является полезным, например, традиционный салат оливье. Блюда с майонезом она назвала в целом «достаточно тяжёлыми, сложными и вредными».