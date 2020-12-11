Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда новогоднего стола

https://static.news.ru/photo/6aa9e984-3c40-11eb-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подавляющее большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма из-за содержащегося в них майонеза, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Она заметила, что с этой точки зрения не является полезным, например, традиционный салат оливье. Блюда с майонезом она назвала в целом «достаточно тяжёлыми, сложными и вредными», сообщает RT.

Также Бережная не считает полезными и другие салаты, содержащие большое количество сыра или орехов.

Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запечённую в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите её в масле, — отметила она.

Врач посоветовала отказаться от жирных блюд с майонезом и приготовить лёгкие травяные салаты, в которых будет присутствовать минимальная заправка. Не будет лишним подать на стол нежирные сладости, а также фрукты, добавила Бережная.

То есть такой лёгкий поздний ужин будет предпочтительнее. Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января, — обратила внимание врач.

Она пояснила, что употребление жирных блюд ночью гораздо больше вредит здоровью из-за отсутствия двигательной активности. Бережная заявила, что чем легче будут новогодние закуски, тем проще организму будет в новогодние праздники, так как переедание никогда не приводит ни к чему хорошему.

Как сообщал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург перечислили продукты, употребление которых в вечернее время может стать причиной проблем со здоровьем.

Между тем доктор экономических наук Алексей Балашов заявил, что ингредиенты для праздничного салата оливье за год подорожали на 40%.