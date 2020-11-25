Экономист рассказал о подорожании праздничного оливье на 40%

https://static.news.ru/photo/690ed4fa-2f38-11eb-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ингредиенты для праздничного салата оливье за год подорожали на 40%. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Балашов.

По его словам, за год стоимость картофеля выросла примерно на 20%, а мяса на 5%. Специалист подчеркнул, что подорожание продуктов будет заметно по необходимому набору для приготовления праздничного салата оливье.

Если мы говорим про набор продуктов для оливье, подорожание составит до 40%. Например, по картофелю фиксируется рост цен на 20%, по мясу — 5%, другие цифры по молочной продукции. Но речь идёт о розничных ценах. Если мы говорим о ценах в магазине, то нужно взять во внимание магазинные накрутки и то условие, что существует предновогодний рост цен, — цитируют «Невские Новости» заведующего кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексея Балашова.

Как писал NEWS.ru, директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что к Новому году подорожают мясо, молоко, рыба и рыбные продукты.

Ранее эксперт предупредил о подорожании борщевого набора. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, увеличились цены на огурцы, помидоры и картофель. Это связано с переходом на продажу товара, выращенного в промышленных теплицах. Роста цен на привозные овощи пока не ожидается. Они появятся на прилавках российских магазинов в феврале — марте.