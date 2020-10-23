Поставщики назвали продукты, которые подорожают к Новому году

https://static.news.ru/photo/2846d2de-156f-11eb-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Ряд продовольственных товаров вырастет в цене к новогодним праздникам. Это макароны, так как в их стоимость заложена большая доля дорожающей продовольственной пшеницы.

Также поднимутся цены на культуры, идущие на корм скоту, считает директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Подорожают пшеница пятого класса, ячмень, фуражная кукуруза. Это, в свою очередь, приведёт к удорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Конверсию корма в килограмм мяса и в литр молока никто не отменял, — пояснил Востриков.

Рыба и рыбные продукты также увеличатся в цене. Российским производителям проще продавать улов «с корабля», чтобы избежать складских и логистических проблем, считает основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько.

Он добавил, что порядка 80% рыбы и морепродуктов, которые вылавливают на Дальнем Востоке, отправляется в Азию. Причём это продукция очень высокого качества.

Повышения цен на эти категории продуктов можно было бы избежать, если бы власти ограничили их продажу за границу. Тогда можно было бы насытить российский рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор — новый скачок экспортной стоимости. Цены за неделю выросли до 74,175 тысячи рублей за тонну, обновив прошлый рекорд в 71 тысячу рублей, следует из материалов аналитического центра «СовЭкон».