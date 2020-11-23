Эксперт предупредил о подорожании борщевого набора

https://static.news.ru/photo/44e1729a-2d8f-11eb-9a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил о росте цен на огурцы, помидоры и картофель. В скором времени, по его словам, может увеличиться и стоимость борщевого набора.

Сейчас в цене выросли овощи, прежде всего помидоры и огурцы. Это связано с переходом на продажу товара, выращенного в промышленных теплицах. Там выше затраты на производство, что прямо влияет на оптовые цены. Именно в опте это заметно, в рознице не так, поскольку сети сдерживают резкий рост цен, — рассказал в эфире «Радио 1» Глушков.

Он также отметил, что с октября начали расти цены на картофель. Сельхозпроизводители уже реализовали товар с поля, остальное заложили под хранение. Стоимость продукции из овощехранилищ, по его словам, будет ещё выше.

Что касается борщевого набора, то можно сказать, что в этом году урожай неплохой. Но качество у него среднее. Поэтому продукции, предназначенной для длительного хранения, не так много. При этом ожидается, что стоимость такого набора вырастет в среднем на 15–30%, — добавил эксперт.

По словам Глушкова, резкого роста цен на привозные овощи пока не ожидается. На прилавках российских магазинов они появляются в феврале — марте, и на их стоимость влияет в том числе курс валюты.

Как писал NEWS.ru, в России выросла стоимость коньяка. Так, в октябре стоимость единицы спиртного составила 475 рублей — это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 22 млрд кассовых чеков. Отмечается, что также подорожали ром (907 рублей, +6%), вино (360 рублей, +5%) и пиво (90 рублей, +4%). Кроме того, выросла средняя цена приобретения шампанского (365 рублей, +3%), виски (1023 рубля, +2%) и водки (253 рубля, +2%). Как рассказали в компании, почти у всех представленных спиртных напитков упали продажи. Сильнее всего это коснулось коньяка (-29%), шампанского (-27%) и водки (-9%).