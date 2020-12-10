Врачи назвали самые нежелательные продукты для ужина

https://static.news.ru/photo/5cbf8c5e-3b8a-11eb-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург перечислили продукты, употребление которых в вечернее время может стать причиной проблем со здоровьем.

В эфире телеканала «Россия 1» они рассказали , что в этот список можно внести белый хлеб, соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса. Как отметил Агапин, солёные продукты задерживают жидкость в организме и из-за их употребления на ужин люди утром встают «с какими-то отёками и помятым лицом».

В свою очередь колбасы также содержат много соли. Их употребление вечером увеличивает риск развития гастрита. А белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.

Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей, —объяснил Гинзбург.

Такие «инсулиновые удары» в вечернее время также могут привести к резкому пробуждению с чувством голода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты ЦСП «Платформа» провели исследование, показавшее желание россиян питаться экологически чистыми и здоровыми продуктами и одновременно неспособность граждан перейти на такой формат питания из-за целого ряда факторов, среди которых есть недочёты со стороны производителей и продавцов.