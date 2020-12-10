Врачи назвали самые нежелательные продукты для ужина

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург перечислили продукты, употребление которых в вечернее время может стать причиной проблем со здоровьем.
В эфире телеканала «Россия 1» они
В свою очередь колбасы также содержат много соли. Их употребление вечером увеличивает риск развития гастрита. А белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови.
Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей, —объяснил Гинзбург.
Такие «инсулиновые удары» в вечернее время также могут привести к резкому пробуждению с чувством голода.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты ЦСП «Платформа» провели исследование, показавшее желание россиян питаться экологически чистыми и здоровыми продуктами и одновременно неспособность граждан перейти на такой формат питания из-за целого ряда факторов, среди которых есть недочёты со стороны производителей и продавцов.